Британская газета The Guardian опубликовала материал с репортажными фото, в числе которых оказался снимок, сделанный на фестивале «Таврида» в Крыму. В подписи к изображению редакция уточнила, что кадр сделан в России.

На публикацию обратили внимание сотрудники медиапроекта «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Крым, Россия. Посетители приходят на пятый фестиваль "Таврида — АРТ" недалеко от города Судак», — сообщается в подписи к фото.

В The Guardian неоднократно публиковались материалы, осуждающие присоединение Крыма к России. Журналисты назвали этот процесс незаконным и резко критиковали российских политиков.

Ранее интернет-энциклопедия «Википедия» также признала Крым российской территорией. В статьях, посвященных «Большой двадцатке», полуостров был обозначен как часть России.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, который прошел в марте 2014 года. Страны Евросоюза, США и Украина не признают этот процесс, называя его оккупацией. Российская сторона считает, что присоединение территории отвечало нормам международного права.

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