В The Guardian передумали считать Крым российским

Британская газета The Guardian убрала со своего сайта указание Крыма как российской территории в подписи к фотографии на сайте. Об этом сообщает RNS.

Ранее издание опубликовало статью с лучшими фотографиями за четверг, 22 августа. Среди них оказался снимок с фестиваля «Таврида» в Крыму, который был сделан фотографом агентства ТАСС недалеко от города Судак.

В подписи к изображению редакция уточнила, что кадр сделан в «Крыму, России». Указание «Россия», ранее упомянутое в подписи, в настоящее время вырезано из текста, остался только «Крым».

На страницах The Guardian публиковались материалы, осуждающие присоединение Крыма к России. В материалах журналистов говорилось, что процесс был незаконным.

В июле после саммита G20 в японской Осаке в статьях интернет-энциклопедии «Википедия», посвященных «Большой двадцатке», полуостров также был обозначен как часть России. По словам представителей сайта, к этому привела «война правок» между пользователями.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, который прошел в марте 2014 года. Страны Евросоюза, США и Украина не признают этот процесс, называя его оккупацией. Российская сторона подчеркивала, что присоединение территории отвечало нормам международного права.

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