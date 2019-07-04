«Википедия» признала Крым российским

В онлайн-энциклопедии «Википедия» в статьях о саммите «Большой двадцатки» (G20) Крым указан на картах как часть России, передают «Известия».

Отмечается, что полуостров значится российским во всех 72 национальных «Википедиях», включая украинскую. Территория Крыма на карте окрашена в фиолетовый цвет, как и Россия. При этом Украина показана серым, так как не входит в «двадцатку». Следовательно, согласно карте, полуостров признан частью России.

Представители сайта пояснили, что такие карты с разным обозначением принадлежности Крыма появляются на портале из-за того, что у пользователей есть право самим редактировать статьи онлайн. «По-хорошему, портал обязан привести две карты. Это и есть один из способов разрешения «войны правок», — цитирует издание соучредителя организации «Викимедиа Украина» Юрия Пероганича. Он подчеркнул, что один из главных принципов «Википедии» заключается в политическом нейтралитете.

По словам директора «Викимедиа РУ» Владимира Медейко, Крым следовало окрасить другим цветом как «территорию с особым статусом». Он добавил, что «войны правок» происходят также и с редакторами из Японии, которые ежедневно меняют принадлежность Курильских островов на различных картах.

Саммит «Большой двадцатки» прошел в японской Осаке с 28 по 29 июня.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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