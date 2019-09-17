Крымский парламент отказался переименовать полуостров

Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов. Его цитирует РИА Новости во вторник, 17 сентября.

«У нас в Крыму есть, чем заниматься. Мы эти слова — республика Крым — выстрадали, они нам не просто дались, крымчане за это боролись долгие годы», — сказал он.

Накануне глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус выступил с инициативой переименовать Республику Крым в республику Крым-Таврида, чтобы укрепить его российский статус.

Позднее в комментарии агентству он отметил, что пока население не готово оценить его предложение.

С аналогичной инициативой в письме спикеру крымского парламента Владимиру Константинову в 2014 году обращался депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. По его мнению, это поспособствует восстановлению преемственности между различными периодами в истории полуострова.

Крымский полуостров назывался Тавридой до 20-х годов XX века. Современное название получило распространение после XIII века.

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