Танцоры со всей страны приехали на «Тавриду»

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала танцевальная смена. Она открыла этап, предполагающий максимум свободного творчества и практики для участников, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам руководителя проекта Сергея Першина, «Таврида» впервые проводится осенью. Он рассказал, что заключительный этап пройдет в новом формате: территория превратится в «арт-резиденцию», и вся инфраструктура будет предоставлена участникам для совместного творчества, развития, обучения, репетиций и выступлений.

«Это уже не традиционный форум с комплексной программой и четким таймингом. Сейчас мы даем нашим партнерам — профессиональным организациям, представляющим индустрии, — и участникам смен возможность воспользоваться площадкой в более свободном творческом режиме», — сказал Першин. Он также сообщил, что грантовый конкурс остается традиционным: все, у кого есть проект, получат шанс представить идею и выиграть до трех миллионов рублей.

Смена «Таврида танцы» продлится до 16 сентября и объединит 200 танцоров и хореографов со всей России. Участники будут открывать новые стили, улучшать технику, репетировать и давать мастер-классы. В рамках смены хореографы и танцоры 14 сентября в День города Судак организуют развлекательные и спортивные активности.

После танцевальной смены в Крым приедут приедут художники, скульпторы и искусствоведы — с 18 по 28 сентября здесь пройдет смена «Таврида арт». С 30 сентября по 5 октября на смене «Таврида лит» соберутся писатели, поэты, литературные критики.

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