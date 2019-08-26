Фестиваль «Таврида — АРТ» обошелся без происшествий

На фестивале «Таврида — АРТ» в Крыму не было зафиксировано происшествий, сообщает пресс-служба МВД республики.

Мероприятия фестиваля, по данным полиции, за три дня — с 23 по 25 августа — посетили более 92 тысяч человек. В первый день там было более 30 тысяч посетителей, на следующий — 20 тысяч и 42 тысячи в заключительный.

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«Сотрудниками полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур общественный порядок и безопасность обеспечены в полном объеме», — отметили в МВД.

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» проходит с 20 по 26 августа в Судаке (Крым). Мероприятие объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Здесь молодые представители творческого сообщества становятся соавторами не только в организации арт-пространства, но и в создании контента. Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов — творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы — «Таврида Арт», «Таврида Народная», «Таврида Музыка», «Таврида Кино&Театр», «Таврида Танцы», «Таврида КВН», «Таврида Лайф», «Таврида Добро».

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