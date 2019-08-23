Объявлена программа фестиваля фестивалей в Крыму

В Крыму с 23 по 25 августа в рамках «Тавриды — АРТ» пройдет фестиваль фестивалей, участниками и зрителями которого станут более 45 тысяч человек. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В течение трех дней на одной площадке пройдут 15 фестивалей, в том числе театральный и литературный, «Нашествие» на Тавриде, ночь Stand-Up Comedy, фестиваль КВН, фестиваль «Музыка молодого Крыма», фестивали еды и мороженого, воздушных змеев, площадка фестиваля «Джаз Коктебель», территория актуального искусства, открытые кинопоказы, спортивная программа, выставка регионов, модный показ российских дизайнеров и многое другое.

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«Мы решили на одной площадке объединить максимум яркого и интересного, чтобы каждый зритель и участник нашел здесь для себя что-то близкое, что откликается именно ему. Это музыка разных жанров, театр, кино, поэзия, спорт. Это масштабные зрелищные мероприятия — от прибытия фрегата с алыми парусами до фестиваля фейерверков и авиашоу», — сказал руководитель проекта «Таврида», гендиректор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

Отдельным местом притяжения и любимой точкой для отметок в соцсетях всех любителей искусства станет масштабный арт-парк, спроектированный молодыми архитекторами и дизайнерами при поддержке ведущих архитекторов и дизайнеров России.

Фестиваль «Таврида — АРТ», который является частью арт-кластера «Таврида», состоится с 20 по 26 августа в Судаке (Крым). Участие будет бесплатным, однако необходима регистрация на сайте мероприятия.

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