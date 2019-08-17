На «Тавриде» пройдет выставка регионов России

В рамках первого фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» пройдет выставка регионов России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Мероприятия будут проходить с 23 по 25 августа.

В выставке будут представлены элементы культуры и творчества 20 регионов страны. Участники фестиваля пройдут мастер-классы, совершат виртуальное 3D-путешествие по стране, попробуют национальные блюда, услышат музыку и увидят танцы народов России, сыграют в национальные игры и многое другое.

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«Россия — многонациональная страна, на территории которой проживают более 190 народов со своей уникальной культурой и историей. В ней наши выдающиеся соотечественники, да и творцы из других стран, кстати, черпали и продолжают черпать вдохновение», — отметил руководитель «Тавриды», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

В фестивале будут представлены, в частности, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Подмосковье, Татарстан, Ростовская область, Севастополь, Ставропольский край, Тамбовская, Томская, Тульская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Фестиваль «Таврида — АРТ», который является частью арт-кластера «Таврида», состоится с 20 по 26 августа в Судаке (Крым). Участие будет бесплатным, однако необходима регистрация на сайте мероприятия.

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