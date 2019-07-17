На «Тавриде» началась неделя хип-хопа

В Крыму стартовала десятая смена форума «Таврида 5.0», посвященная хип-хоп культуре. Об этом сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В ней примут участие более 400 музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов, битмейкеров, авторов и исполнителей из 85 регионов России. По итогам смены они войдут в команду «Фрешменов Тавриды», а также смогут подписать контракты с музыкальными лейблами и разместить треки на музыкальных платформах. Смена продлится до 23 июля.

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Для участников предусмотрена образовательная программа и практическая работа в девяти школах от партнеров форума. Среди них — школа современной хореографии Аллы Духовой («Тодес»), школа артиста лейбла Black Star, школа джаза от Сергея Жилина, школа поэтов издательства «Эксмо-Аст, школа Battle-Rap Льва Киселева и другие.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году он расширяется до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также строительство центра «Арт-резиденция "Таврида"». Форум проводится при поддержке правительства в рамках национальных проектов «Культура» и «Образование».

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