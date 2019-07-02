В Крыму представили народный фестиваль «Таврида — АРТ»

Презентация первого фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» и арт-квартала «Таврида Народная» прошла в Крыму в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Об этом во вторник, 2 июля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечается, фестиваль пройдет с 20 по 26 августа на территории арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель. Там создадут тематические креативные пространства под открытым небом с собственной инфраструктурой. В каждом из таких арт-кварталов будут жить 500 молодых профессионалов, которые примут участие в различных мероприятиях и разработают арт-манифест.

«Мы стараемся подготовить такую программу, после которой каждый участник скажет "любо!"» — отметила один из организаторов арт-квартала «Таврида Народная» Маргарита Соколова.

Также во вторник участники «Народной смены» смогли принять участие в мастер-классах и работе профессиональных тематических школ от партнеров смены, в том числе школы вокальной традиции, школы народного театра, школы инструментальной традиции и школы академического вокала. Кроме того, им удалось пообщаться летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации, полковником ВВС Сергеем Залетиным.

«Народная смена» проходит в Крыму с 29 июня по 5 июля. Она объединяет 400 молодых музыкантов, вокалистов и хореографов из всех российских регионов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



