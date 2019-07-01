Участники форума «Таврида» разработают манифест о Годе народного искусства

На форуме «Таврида» в Крыму открылась смена, посвященная народному искусству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы форума.

За неделю 400 специалистов в области народного искусства разработают и презентуют арт-манифест о проведении в России года, посвященного данному творческому направлению. В смене участвуют вокалисты, хореографы, представляющие индустрию аутентичного народного искусства из разных городов России в возрасте от 18 до 35 лет. «Их цель — заново открыть яркую и самобытную корневую культуру народов России», — указал собеседник агентства.

До 5 июля для участников будет организована образовательная и творческая программа. Состоится отбор финалистов на «Первую национальную народную премию», которая пройдет в рамках Первого фестиваля творческих сообществ «Таврида - АРТ».

В этом году «Таврида» продлится полгода и вместит в себя 15 тематических смен. Форум будет разбит на три этапа. На первую смену приехали участники из 85 регионов.

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