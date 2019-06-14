Молодые российские архитекторы получили гранты

В Крыму завершился первый этап форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», по итогам которого девять участников рекомендованы к получению грантов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В число победителей вошли Анастасия Сошникова из Санкт-Петербурга, Анастасия Мещерякова из Мурманской области, Женнифер Леткеманн из Белгородской области, Ольга Муханова и Наталья Яньшина из Воронежской области, Елена Крупинская и Софья Бабенко из Ростовской области, Александра Вязовая из Москвы и Тимур Рамазанов из Башкирии.

Размер грантов составил от 165 тысяч до 2,6 миллиона рублей, всего на получение субсидии претендовали 200 человек.

Напутствие молодым архитекторам дал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, посетивший форум 13 июня. «Их задача — найти идеи и концепции, неожиданные подходы, для того чтобы потом профессиональные архитекторы смогли использовать для проектирования. Задача уникальная, не учебная», — подчеркнул он.

На шестой смене «Тавриды 5.0», прошедшей с 10 по 14 июня, встретились 200 архитекторов, урбанистов, дизайнеров окружающей среды, промышленных дизайнеров из 85 регионов России. После окончания смены они возьмутся за внешний вид российских городов.

В этом году «Таврида 5.0», стартовавшая в мае, продлится полгода и вместит в себя 15 тематических смен. Форум будет разбит на три этапа.

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