Путин дал поручения по национальным проектам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам февральской встречи с представителями общественности для обсуждения хода реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, правительству совместно с администрацией президента поручено обеспечить информационное сопровождение хода реализации национальных проектов.

Материалы по теме «Это мост в Россию будущего» Медведев рассказал депутатам, как дальше будет жить страна

Помимо этого от кабинета министров требуется: профинансировать форум «Таврида», фестиваль «Таврида ArtRussia» и создание центра «Арт-резиденция «Таврида»; разработать правила указания в платежных документах, на основании которых вносится плата за коммунальные услуги, информации о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО); рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство изменений, направленных на разграничение ответственности в сфере обращения с ТКО между различными образованиями, организациями и структурами; разработать механизм привлечения студентов к реализации мероприятий национальных проектов «Наука», «Образование», «Жилье и городская среда», направленных на создание объектов инфраструктуры; представить предложения о включении пилотного проекта по реализации методологии оздоравливающей среды; представить предложения о внесении в законодательство изменений, предусматривающих установление ограничений на размещение в многоквартирных домах объектов, связанных с торговлей и оказанием услуг, мешающих комфортному проживанию граждан в таких домах; разработать механизм регулярной финансовой поддержки Российской молодежной архитектурной биеннале.

Совместно с Банком России правительству также поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на упрощение порядка получения застройщиками разрешительных документов на строительство жилья при переходе от реализации проектов такого строительства с привлечением средств граждан — участников долевого строительства к финансированию строительства с использованием счетов эскроу. Кроме того, от кабмина требуется подготовить совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» и представить предложения о совершенствовании механизмов строительства жилья посредством организации жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, создаваемых в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.

Отдельно поручения даны ряду федеральных министров и главам некоторых субъектов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!