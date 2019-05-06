Крымский форум «Таврида» начнут с шоу

Молодежный форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0» начнется с праздничного шоу. Об этом сказано в пресс-релизе, поступившим в «Ленту.ру».

Мероприятие откроется барабанным шоу на городской набережной города Судак, которое перейдет в открытие на центральной площади. Кроме того, запланированы танцевальный флешмоб, салют, выступления выпускников и творческих коллективов форума. Хедлайнерами шоу заявлены рэпер ST и певица Гузель.

Организаторы отмечают, что к 2019 году проект разросся до арт-кластера, который включает в себя не только форум, но и фестиваль творческих комьюнити «Таврида — ARTRUSSIA» и строительство образовательного центра.

Форум проводится в Крыму в пятый раз. Мероприятие продлится шесть месяцев вместо прежних трех и в перспективе должно стать круглогодичным. Форум призван объединить людей из творческих сфер, таких как театр, кино, музыка, танцы и другие виды искусства.

Наставниками и спикерами станут представители Музыкальной академии М.А.М.А. Игоря Матвиенко, Издательства «Эксмо-АСТ», Национальной театральной премии «Золотая маска», Московского архитектурного института, Национального института дизайна, Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Союза кинематографистов России, Международного благотворительного фонда Юрия Башмета, Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, Московского губернского театра, Центра современного искусства «Винзавод», Творческого союза художников России, Фонда развития современного искусства, Союза реставраторов, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного центра современного искусства.

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