В Крыму пройдет форум «Таврида» и «русский Burning man»

Молодежный форум «Таврида 5.0» начнется 11 мая и завершится масштабным фестивалем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспатриотцентра Ксению Разуваеву.

«Началась регистрация на форум. 11 мая мы стартуем», — сказала она. Для участия в мероприятии зарегистрировалось уже 4,5 тысячи человек.

По словам продюсера форума Сергея Першина, в этом году грантовый фонд составит 300 миллионов рублей, которые будут распределены между победителями конкурса. «На поддержку могут рассчитывать авторы творческих и социально ориентированных проектов в сфере культуры и искусства», — отметил он, добавив, что жюри будет состоять «из признанных профессионалов».

В завершении форума состоится крупный фестиваль «Таврида – ARTRUSSIA», рассчитанный на 30 тысяч человек. Разуваева подчеркнула, что «между собой участники называют его русским Burning man и новой творческой меккой».

В 2019 году форум «Таврида» пройдет в городе Судак в Крыму. Мероприятие продлится шесть месяцев вместо прежних трех и в перспективе должно стать круглогодичным. Форум призван объединить людей из творческих сфер, таких как театр, кино, музыка, танцы и другие виды искусства.

Наставниками и спикерами станут представители Музыкальной академии М.А.М.А. Игоря Матвиенко, Издательства «Эксмо-АСТ», Национальной театральной премии «Золотая маска», Московского архитектурного института, Национального института дизайна, Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Союза кинематографистов России, Международного благотворительного фонда Юрия Башмета, Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, Московского губернского театра, Центра современного искусства «Винзавод», Творческого союза художников России, Фонда развития современного искусства, Союза реставраторов, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного центра современного искусства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!