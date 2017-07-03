«Тавриду» начнут с архитекторов и урбанистов

Всероссийский образовательный форум «Таврида», открытие которого пройдет в понедельник, 3 июля, начнется со смены молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в оргкомитете мероприятия.

«В рамках форума они пройдут программы тематических школ, каждая из которых курируется партнером, специализирующимся на сфере смены», — говорится в сообщении.

Первый день «Тавриды» начнется с флешмоба-мюзикла и квеста, участникам которого предстоит ответить на вопросы по своей специальности, поработать в командах и поучаствовать в спортивных соревнованиях. После всех испытаний каждая команда должна найти ключ, которым символически откроют «Тавриду-2017».

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В сообщении отмечается, что одним из важных событий первого дня форума станет подписание соглашения о сотрудничестве между дирекцией XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, и Московским архитектурным институтом (МАРХИ).

Ранее в понедельник сообщалось, что президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям форума. В телеграмме глава государства отмечает, что «Таврида» стала востребованной площадкой для активной молодежи.

Молодежный образовательный форум «Таврида» будет проходить в Крыму до 31 августа. Его организаторами выступают Росмолодежь, подведомственный ему «Роспатриотцентр» и Московский государственный институт культуры. По данным организатором, за время работы форума в его работе поучаствуют более трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Мероприятие разбито на восемь смен, в частности, для молодых художников, писателей, музыкантов, преподавателей истории и журналистов.