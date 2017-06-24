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Путевка в «Артек»

Как прошел очередной визит Путина в Крым и при чем тут Саманта Смит

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Фото: kremlin.ru

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин впервые за десять месяцев прибыл на полуостров Крым. На этот раз он отправился в знаменитый «Артек». Детский лагерь открыл седьмую смену, посвятив ее самой узнаваемой артековке в мире — американской школьнице Саманте Смит. Но про американцев и тем более холодную войну Путин в этот день не говорил. Очередной визит президента в Крым был спланирован так, чтобы все проблемы отошли на второй план. О том, как высокий гость общался с воспитанниками лагеря и почему в солнечном мареве привиделся Хрущев, — в репортаже «Ленты.ру».

На площадке перед новенькой столовой вице-премьер Ольга Голодец, взяв на себя роль экскурсовода, рассказывала о том, что было и о том, что стало со знаменитым детским лагерем «Артек». «Да я здесь на каждой стройке ползаю!» — бросила она в сердцах на вопрос о том, откуда такая осведомленность. «Если бы вы знали, настолько здесь было ужасно! Заброшенный лагерь, антисанитарные условия! А то, что вы сейчас видите, — это не показуха», — подчеркнула она.

Видели журналисты хорошую современную столовую, в которой по очереди обедали дети разных возрастов и в разной униформе. С виду — точь-в-точь американские бойскауты. Американцы тут тоже были. Но рекорд по иностранцам поставила прошлая смена — тогда здесь гостили дети из 30 стран. В том числе из Сирии и республик Донбасса. Сейчас за смену «Артек» принимает три тысячи детей, но со временем рассчитывают принимать в три раза больше. С гордостью отмечают, что по численности детей вышли на «самые высокие советские показатели».

Чем-то советским здесь действительно веяло. Когда на солнечную террасу вышел полноватый мужчина в льняном костюме и белоснежной шляпе, вспомнилось даже не советское кино, в котором горожане фланировали по летним улицам именно в таких костюмах. Нет, вспомнился совершенно конкретный советский человек — Никита Сергеевич Хрущев. Таким похожим на него был Владимир Васильевич Устинов, бывший генпрокурор, а ныне полпред президента в Южном федеральном округе. Костюм его был явно пошит на заказ и резко контрастировал с деловыми нарядами остальных взрослых, зато идеально вписывался в окружающую обстановку.

Глава Крыма Сергей Аксенов тоже пообщался с прессой. Он рассказывал, что «объект» — то есть лагерь — строился с соблюдением сроков, а частные инвесторы «деньги вкладывали и вперед». Однако отказался назвать их поименно. «Я знаю, кто за ними стоит, но никогда этого не скажу», — сообщил он. Частных инвесторов, готовых вкладывать средства в полуостров, находящийся под санкциями, не выдала и Ольга Голодец.

Владимир Путин прибыл в «Артек» ровно в тот момент, когда палящее солнце вдруг сменилось ливнем. «Снова дождь», — с легкой досадой произнес его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Несколько дней назад Путин стоял под проливным дождем перед могилой неизвестного солдата. Эта видеозапись набрала в интернете огромное количество просмотров. Но повторять эффектную картину президент не стал — на этот раз у всех зонтик оказался под рукой.

Путин послушал рассказ Голодец о том, как лагерь будет выглядеть в конце стройки, а затем отправился в ту самую столовую. Там, конечно, готовились к встрече. Мальчик по имени Миша, отмечавший день рождения, испек блины. Но угоститься никто не решался — по задумке он должен был сначала предложить сладости Путину. Благо, президента не пришлось ждать долго. Бегло осмотрев столовую, он повернул к блинам. Быстро сложив один из них, откусил. И приметив рядом журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова, протянул ему угощение. «По одному в одни руки», — строго указал президент. Угостились оба. Именинника поздравить тоже, конечно, не забыли.

Следующим пунктом значилось общение президента с детьми в беседке. И тут сказалась одна особенность. Дело в том, что абсолютное большинство детей попадают в «Артек», заслужив это хорошей учебой или другими достижениями. На коммерческой основе реализуются лишь пять процентов путевок. И то, что в лагере собрались отличники, конечно, наложило отпечаток на общение. Дисциплинированные воспитанники не импровизировали и не стремились удивить. На встрече с президентом они нахваливали быт и развлечения в «Артеке». «Жизнь кипит, — рассказывал мальчик Артемий. — В тихий час спим».

Его ровесница раскрыла секреты успеха местной команды КВН: «Нас учат правильно и не обидно шутить». Путин такой подход одобрил. «А вы из Тюмени, как там погода?» — пытался он разговорить собеседницу. «Когда я уезжала, были ураганы, поломало деревья», — ответила девочка и наконец пошутила: «Но мы держимся!»

Путин тоже шутил: про то, что спортсмены предпочитают кисель и кефир винам «Массандры», поэтому и на экскурсии в знаменитые погреба их не стоит возить. Когда одна из девочек рассказала, что занимается в медиагруппе, он обратил ее внимание: «Здесь много журналистов, чем они могут тебе помочь?» Научили бы писать репортажи, предположила она. Но у президента был другой ответ.

«По каким критериям оценивать события, вот мне кажется это очень важно. Может быть, это самое главное, правда? — сказал Путин, обращаясь не только к девочке, но и ко всей пишущей братии. — Делать так, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?» «Да, я считаю, что это тоже очень важно», — согласилась девочка. «Ну вот, у нас есть общий подход, по-моему, весьма конструктивный к этому виду деятельности», — отметил президент.

В конце беседы Путин вдруг вспомнил, что все это время рядом с ним сидел Сергей Аксенов. В прошлом сентябре, когда Путин вместе с Дмитрием Медведевым осматривал лестницу Митридата, находящуюся в настолько аварийном состоянии, что часть ее рухнула прямо во время спектакля об этом славном царе, президент просил привести историческую достопримечательность в порядок. И вот спустя десять месяцев поинтересовался у главы Крыма: а что там с лестницей, отреставрировали?

Нет, не отреставрировали и даже не приступали к этому. «В прошлом году приняли решение, и целый год разрабатывается проекто-сметная документация», — удивился Путин. Дети дружно повернули головы в сторону Аксенова. Казалось, что утихший дождь вот-вот разразится грозой. «Но глава Крыма тут не при чем», — все же встал на его защиту президент. И предложил местным чиновникам помощь, если уж сами не справляются.

Последний пункт программы — Путин открыл смену имени Саманты Смит. Современным детям приходилось объяснять, кто эта девочка. И почему американская школьница прославилась на весь мир, после того как в 1982 году написала письмо генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. Обаятельная девочка самим своим существованием сделала многое, чтобы растопить лед холодной войны. Ее соотечественник (с русской фамилией) Влас Зырянов ни одного вопроса президенту России почему-то не задал.

Татьяна Меликян

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