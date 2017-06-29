Молодежный форум «Таврида» стартует в Крыму 3 июля

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» пройдет в Крыму с 3 июля по 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в четверг, 29 июня.

«На полуостров Крым уже в третий раз приедут лучшие представители творческой молодежи из всех регионов России. В этом году форум будет разделен на 8 тематических смен и объединит более 3000 молодых людей из всех регионов страны», — говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие архитекторы, дизайнеры, урбанисты. В рамках форума они пройдут программы тематических школ.

24 июня руководитель «Росмолодежи» Александр Бугаев отмечал значимость этой площади для консолидации творческой и активной молодежи. «Форум "Таврида" — уникальный проект, это тонкая материя, связанная с культурой России, с теми, кто ее создает сейчас и теми, кто ее будет создавать в будущем», — цитирует его Молодежное информационное агентство «МИР».

Цель форума — формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России.

