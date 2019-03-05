В Москве откроют регистрацию на молодежный форум «Таврида»

Регистрация на молодежный форум «Таврида 5.0» будет торжественно открыта во вторник, 5 марта, в Москве. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

В этом году форум пройдет на полностью обновленной площадке неподалеку от Судака, благоустройством которой займутся сами участники.

Первый этап мероприятия состоится в мае. Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры примут участие в отборе на хакатон «Города», а также в проектный офис по строительству образовательного центра «Таврида». Волонтеров и тим-лидеров ждет профессиональное обучение, а медиакоманда пройдет тренинг.

Второй этап форума пройдет с июня по август. За это время проведут шесть смен: «Год театра», «Народная смена», «Контемпорари – арт смена. Между прошлым и будущим», «Рэп смена», «Видеопродакшн смена», «Камеди смена».

Участники будут заниматься в профессиональных тематических школах. Также для них состоятся мотивационные сессии и откроют платформу Mystories, суть работы которой заключается в обмене опытом на примере реализации личных персональных кейсов.

Наставниками и спикерами станут представители Музыкальной академии М.А.М.А. Игоря Матвиенко, Издательства «Эксмо-АСТ», Национальной театральной премии «Золотая маска», Московского архитектурного института, Национального института дизайна, Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Союза кинематографистов России, Международного благотворительного фонда Юрия Башмета, Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, Московского губернского театра, Центра современного искусства «Винзавод», Творческого союза художников России, Фонда развития современного искусства, Союза реставраторов, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного центра современного искусства.

Форум завершится творческим фестивалем «Таврида – ARTRUSSIA», в котором, как ожидается, примут участие около 30 тысяч человек.

Зарегистрироваться для участия в форуме «Таврида 5.0» можно на сайте. Для успешного отбора необходимо выполнить творческие задания на портале мыставриды.рф и пройти очное собеседование в своих регионах.

Форум «Таврида» в 2019 году пройдет в Крыму в пятый раз. Он соберет представителей творческих профессий из всех регионов России. Организатором мероприятия является АНО «Центр развития культурных инициатив» при поддержке Росмолодежи и Роскультцентра.

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