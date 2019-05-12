В Крыму стартовал форум «Таврида 5.0», который в этом году объединит в себе сам форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Площадкой проекта стала бухта Капсель, открытие состоялось в формате праздничного концерта в городе Судак.

«В новом месте мы решили сделать открытие форума большим и общим с местными жителями праздником. Грандиозный перезапуск «Таврида» — это большое событие для всех», — отметил руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

«Таврида — профессиональная путевка в жизнь. Наши выпускники достигают новых высот, становятся финалистами национальных и международных конкурсов, успешно издают книги, выпускают песни, организуют собственные выставки. Здесь все направлено на создание условий для самореализации и профессионального роста — от постоянных кастингов до грантового конкурса. Все в этом году мы разыграем 300 миллионов рублей на творческие проекты, 180 из которых смогут получить участники форума», — добавил он.

В этом году «Таврида» продлится полгода и вместит в себя 15 тематических смен. Форум будет разбит на три этапа. На первую смену приехали участники из 85 регионов.

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