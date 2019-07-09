«Таврида» соберет молодых деятелей культуры и искусств

Более 400 деятелей культуры и искусств примут участие в девятой смене форума «Таврида 5.0» под названием «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В мероприятии примут участие молодые кураторы и продюсеры художественных событий, современные художники и скульпторы, теоретики и арт-критики, а также реставраторы. Возраст участников составит от 18 до 35 лет.

«За прошедшее время форум обрел замечательные традиции, зарекомендовал себя востребованной площадкой для общения активной, целеустремленной, творческой молодежи», — говорится в обращении президента России, которое зачитала эксперт форума Елена Ковылина.

Он отметил, что в ближайшем будущем форум будет функционировать на постоянной основе, а также объединять вокруг своих задач и целей еще больше молодых представителей российских регионов.

Для гостей предусмотрена образовательная программа, сессии личностного роста, а также мастер-классы от экспертов. Всего организовано восемь направлений деятельности: «Кураторство и продюсирование творческих проектов», «Теория и арт–критика», «Нецифровые медиа РОСИЗО-ГЦСИ», «Нецифровые медиа. Британская высшая школа дизайна», «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт», «Фотошкола Таврида», «Стрит–арт. 6 кейсов», «Современная реставрация».

Отмечается, что самые активные участники могут получить грантовую поддержку на реализацию творческих инициатив.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году он расширяется до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также строительство центра «Арт-резиденция "Таврида"». Форум проводится при поддержке правительства в рамках национальных проектов «Культура» и «Образование».

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