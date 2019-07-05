Участники «Тавриды» предложили ввести закон о традиционной культуре

В России призвали ввести закон о традиционной культуре и объявить «Год народного искусства и нематериального культурного наследия». С такой инициативой выступили участники восьмой, «народной» смены форума «Таврида», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участники смены создали «арт-манифест», в котором заявили о необходимости сохранения наследия российской народной культуры. «Мы убеждены, что основа культуры любого народа — это его история. Мы верим, что залог единства народа — сохранение традиций, — говорится в документе. — Мы рискуем предать забвению одну из самых важных составляющих национальной идентичности — историческую память».

По мнению авторов манифеста, чтобы избежать этого, необходимо разработать и принять федеральный закон о традиционной культуре, специалистах, коллективах и организациях, занимающихся её сохранением и актуализацией, оказать поддержку творческим коллективам, развивающим аутентичное направление в сфере воспроизводства художественной культуры России, учредить в России День традиционной культуры народов России, создать цикл современных телевизионных и радио передач о традиционной культуре народов России, развивать региональный туризм.

«Народная смена» форума прошла с 29 июня по 5 июля в Крыму. В ней приняли участие 400 музыкантов, вокалистов, хореографов и других артистов, представляющих индустрию аутентичного народного искусства. Они участвовали в мастер-классах, творческих встречах и работе профессиональных тематических школ от партнеров смены. Лучше из них получили гранты: свои проекты защитили 20 человек, которые получат в общей сложности 9,7 миллионов рублей.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году он расширяется до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также строительство центра «Арт-резиденция "Таврида"».

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