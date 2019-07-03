Игорь Матвиенко похоронил хип-хоп

Российский продюсер и композитор Игорь Матвиенко объявил о закате популярности хип-хопа и напророчил будущее народной музыке. Об этом он рассказал в ходе творческой встречи в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

По его словам, всплеск хип-хопа «переходит на нет», и рэп-исполнители постепенно уходят от речитатива в сторону вокала. «Я пришел сюда ради того, чтобы поговорить о народном творчестве. Важно сохранить исконно славянско-русские песни. Мне кажется, что за народной музыкой будущее», — добавил Матвиенко.

Выступавший вместе с ним композитор и саунд-продюсер Игорь Полонский отметил, что во время работы над фильмом «Викинг» его команда экспериментировала с народными звуками, и это оставило свой след. «Теперь в песни мы иногда вставляем народные мотивы — звуки на фоне или в соло. Это придает музыке новые и яркие краски. Таким инструментом нужно пользоваться», — сказа он.

«Народная смена» проходит в Крыму с 29 июня по 5 июля. В ней примут участие 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов из всех 85 регионов России.

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