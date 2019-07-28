На «Тавриде» раскрыли способы заработка на «годном контенте»

На форуме «Таврида 5.0» выступили известные режиссеры, продюсеры и блогеры. Они поучаствовали в обсуждении в рамках шоу историй «Годный контент: что смотрят и как на этом зарабатывать?», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участники — 400 молодых продюсеров, режиссеров, клипмейкеров, художников-аниматоров, интервьюеров и авторов интернет-сериалов из 85 регионов России. В качестве экспертов выступили актер Сергей Романович, исполнительный продюсер кинокомпании «ВВП Альянс» Анастасия Казанкова, ректор высшей школы кино «Арка» Дмитрий Котов и блогер, продюсер Борис Гуц.

Материалы по теме «Ооооо, ла-ла, Таврида» Девятая смена крымского форума глазами его участников: репортаж из Instagram

«Есть определенные тренды, которые каждый год становятся популярны. В прошлом году это были челленджи, в этом — социальные проекты», — рассказал Романович.

«Вертикализация и интерактивность — два тренда, которые присущи для современного мира контента. Сейчас становятся очень популярные форматы — вертикальные, подходящие для мобильных телефонов, и те, которые требуют действий и обратной связи от аудитории», — отметил Котов.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году он расширяется до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также строительство центра «Арт-резиденция "Таврида"». Форум проводится при поддержке правительства в рамках национальных проектов «Культура» и «Образование».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!