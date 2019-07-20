На «Тавриде» «прожарили» продюсера Black Star

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в Крыму прошла «прожарка» продюсера и генерального директора Павла Курьянова (Пашу). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Во встрече участвовали более 400 музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов, битмейкеров, авторов и исполнителей собственных произведений из 85 регионов», — отметили организаторы. Формат «прожарки» подразумевал, что участники могли задать Пашу любые вопросы, например — почему медийный контент хип-хоп лейбла Black Star больше похож на поп-музыку.

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«Тема хип-хопа стала мейнстримом. Многие люди — меломаны. Сейчас слушают не артистов, а песни. Так сложилось не потому, что мы захотели, а по той причине, что мир музыки стал меняться», — ответил Курьянов.

Ранее сообщалось, что в Крыму началась хип-хоп смена «Тавриды». По итогам смены участники войдут в команду «Фрешменов Тавриды», а также смогут подписать контракты с музыкальными лейблами и разместить треки на музыкальных платформах. Смена продлится до 23 июля.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году он расширяется до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также строительство центра «Арт-резиденция "Таврида"». Форум проводится при поддержке правительства в рамках национальных проектов «Культура» и «Образование».

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