Шнуров выступит на фестивале «Таврида — АРТ»

Одним из участников фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» станет группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в среду, 7 августа, в редакцию «Ленты.ру».

В числе других участников мероприятия — «Ария», Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, 25/17, «Пикник», Гарик Сукачев. Кроме того, на сцене появятся Natan, GUF, ST, НАZИМА, TERNOVOY, Кравц, Клава Кока, Doni, Slame, Дана Соколова, Анет Сай и Мот.

Также известно, что перед гостями исполнят свои хиты звезды «Русского радио»: Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлианна Караулова и Моя Мишель. Отмечается, что, таким образом, каждый вечер на фестивале будет посвящен различным музыкальным жанрам — например, року и рэпу.

Вдобавок на площадке фестиваля состоится ночь Stand-Up Comedy, в ходе которой резиденты Comedy Woman и проекта Stand-Up выступят вместе с начинающими комиками; демонстрация самого масштабного и оригинального арт-манифеста, подготовленного участниками арт-кварталов фестиваля, и шоу фейерверков. Отмечается, что каждый день будет завершаться сетами диджеев DFM.

Для гостей мероприятия также подготовлены театральный, литературный, джазовый фестивали, рэп-баттлы, территория актуального искусства, авиашоу, открытые кинопоказы, спортивная программа, фестиваль КВН и модные показы российских дизайнеров.

Фестиваль «Таврида — АРТ», который является частью арт-кластера «Таврида», состоится с 20 по 26 августа в Судаке (Крым). Участие будет бесплатным, однако необходима регистрация на сайте мероприятия.

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