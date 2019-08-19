В российских регионах начались церемонии отправления делегаций на «Тавриду»

В российских регионах начались церемонии отправления делегаций на фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ», который пройдет в Крыму с 20 по 26 августа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Флешмобы проходят на площадках железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, а также на центральных площадях и других точках сбора делегаций. «Флешмобы — это своеобразное начало фестиваля. Мне кажется, иногда нужно добавлять немного креатива в повседневную жизнь нашего города. А фестиваль — это отличный повод показать, что мы умеем», — рассказала Алина Тхазаплижева из Кабардино-Балкарской Республики.

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На флешмобах будущие участники фестиваля проводят тематические костюмированные шествия в национальных костюмах, показывают танцевальные номера и музыкальные перформансы. Всего мероприятия пройдут в 25 регионах страны, в том числе в Белгородской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Карачаево-Черкесии, Удмуртии и других.

Ранее в августе сообщалось, что в рамках «Таврида — АРТ» пройдет выставка регионов России. Участники фестиваля пройдут мастер-классы, совершат виртуальное 3D-путешествие по стране, попробуют национальные блюда, услышат музыку и увидят танцы народов России, сыграют в национальные игры и многое другое.

Фестиваль «Таврида — АРТ», который является частью арт-кластера «Таврида», состоится с 20 по 26 августа в Судаке (Крым). Участие будет бесплатным, однако необходима регистрация на сайте мероприятия.

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