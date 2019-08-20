Участники «Тавриды — АРТ» пройдут кастинги в сериалы и телешоу

Более 60 кастингов для молодых деятелей культуры и искусств пройдет на фестивале творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Ожидается, что на фестиваль приедет около 4,5 тысячи молодых режиссеров, хореографов, художников, архитекторов, ремесленников, музыкантов и многих других. Они смогут пройти прекастинг музыкального конкурса «Новая волна», питчинг Национальной Медиа Группы, кастинги в телепроект «Голос» и сериал на Первом канале, кастинги СТС Медиа, премьер-лиги КВН, проекта «Танцы на ТНТ» и прочие.

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«Это уникальный опыт, и мы надеемся, что за дни работы фестиваля каждый из молодых творцов сможет воспользоваться шансом показать свои способности», — сказал руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

Проявившим себя участникам фестиваля предложат провести свою выставку в Москве, стать ведущими на DFM и RU.TV, выпустить релиз или альбом на лейбле «Студия СОЮЗ», выступить на «Нашествии», войти в состав симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», принять участие в мероприятиях благотворительного фонда Илзе Лиепа, пройти в сезон 2020 года телевизионной Премьер-лиги Международного Союза КВН и появиться в эфире на Первом канале.

Кроме того, у участников «Тавриды — АРТ» появится возможность выиграть грантовый конкурс и получить поддержку на развитие своего проекта. Общая сумма грантов — 80 миллионов рублей.

Фестиваль «Таврида — АРТ», который является частью арт-кластера «Таврида», состоится с 20 по 26 августа в Судаке (Крым). Участие будет бесплатным, однако необходима регистрация на сайте мероприятия.

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