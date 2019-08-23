Никита Михалков оценил фестиваль «Таврида — АРТ»

Российский режиссер и актер Никита Михалков посетил фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ», который проходит в бухте Капсель в Крыму. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает РИА Новости.

По его словам, мероприятие отличается потрясающей энергетикой и «духом совместного творчества». «Очень приятно, что здесь собираются не потребители и пассивные зрители. Участники фестиваля — это созидатели и соавторы, которые вовлекаются в процесс и строят эту площадку своими руками», — подчеркнул он.

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Михалков также сказал, что подобные проекты следует проводить во всех субъектах страны, чтобы молодежь имела возможность «постоянного обмена». Он заметил, что форум способен пробудить среди участников ощущение, «что они не брошены, что государство ими занимается».

Фестиваль «Таврида — АРТ», который является частью арт-кластера «Таврида», проходит с 20 по 26 августа в Судаке (Крым). Участие в нем бесплатно, однако необходима регистрация на сайте мероприятия.

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