Посетители «Тавриды — АРТ» увидели алые паруса и «Нашествие»

Более четырех тысяч участников арт-кварталов фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» представили свои направления культуры и искусства в зрелищном костюмированном арт-шествии «В объективе времени». Молодые деятели культуры и искусств, а также зрители, приехавшие на фестиваль со всей страны, наблюдали прибытие в бухте Капсель трехмачтового фрегата «Херсонес». Корабль с алыми парусами прибыл на фестиваль в день рождения известного писателя Александра Грина. Вечером на главной сцене состоялся грандиозный рок-концерт фестиваля «Нашествие».

Известные звезды музыкальной сферы последнего столетия, скульптуры прошлого и танцоры 80-х и 90-х годов – время повернулось вспять в ходе яркого арт-шествия, на котором молодые творцы, создав уникальные художественные образы, прошли от арт-кварталов до главной сцены фестиваля. Каждая творческая площадка подготовила свои запоминающиеся образы, посвященные «объективу времени».

Участники арт-квартала «Таврида Добро» облачились во всемирно известные «ожившие» статуи и монументы. Молодые КВНщики прошли с флагами лиг, городов, вузов и команд Клуба веселых и находчивых, продемонстрировав масштаб и географию явления КВН. Участники арт-квартала «Таврида Кино&Театр» в костюмах пяти театральных жанров, находясь каждый в своей роли, взаимодействовали со зрителями и другими участниками шествия. Десять костюмов-конструкций в стиле немецкой школы архитектуры и проектирования «BAUHAUS», отметившей свое столетие в этом году, представили молодые деятели искусства арт-квартала «Таврида Арт». Амбициозные и целеустремленные ребята из арт-квартала «Таврида Лайф» прошлись с большими белыми листами в руках, на которых написали свои цели на ближайший год. Молодые танцоры фестиваля под музыкальное сопровождение эпохи диско 80-х, 90-х и 00-х годов поделились на три группы, демонстрируя популярные в разное время стили танцев. Музыканты в образах ярких звезд музыкальной сферы последнего столетия устроили парад-звезд в течение арт-шествия. Участники арт-квартала «Народная» создали красочное и хаотичное прохождение ряженых с обрядовыми песнями и плясками в сопровождении игры на народных инструментах.

«Мы несколько дней готовились к арт-шествию: создавали костюмы, придумывали и входили в роли, которые хотим исполнить и показать другим участникам арт-кварталов», – поделилась своими впечатлениями участница арт-квартала «Таврида Кино&Театр» Алена Зуева из Брянской области. – «Мне нравится, когда тысячи людей собираются вместе с уникальной творческой целью. Это объединяет и дает такую энергию, что, кажется, можно покорить целый мир».

Участники яркого арт-шествия, продемонстрировав свои творческие направления, открыли рок-концерт «Нашествие», в рамках которого совместно с молодыми исполнителями фестиваля выступили такие звезды, как Гарик Сукачев, «Ария», Вячеслав Бутусов, «25/17», «Пикник» и Найк Борзов.

Одним из ярких событий фестиваля стало появление фрегата «Херсонес». Для него подготовили большой комплект алых парусов, чтобы фрегат стал олицетворением корабля из знаменитого произведения Грина. «Все в детстве читали сказки Грина и верили, что мечты сбываются. Я впервые увидела алые паруса. Для кого-то – это символ мечтаний, но для меня алые паруса – это начало нового старта, ведь здесь я не только познакомилась с креативными людьми, но и значительно вышла за рамки своего обычного стиля. Хочу попробовать себя в других направлениях, и я очень рада, что в моей жизни настали такие перемены», – поделилась своими впечатлениями участница фестиваля Мария Третьякова из Белгородской области.

О следующем путешествии корабля рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля «Таврида — АРТ» Сергей Кириенко: «Вместе с сообществом дома-музея Александра Грина в поселке Старого Крыма к нам пришла идея о том, чтобы собрать команду энергичных ребят из арт-кварталов, посадить их на парусник «Херсонес» под алыми парусами, который в воскресенье поплывет на набережную Феодосии. Там ребята устроят концерт для местных жителей, и пространство для творчества на «Тавриде» расширится».

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» проходит с 20 по 26 августа в Судаке (Крым). Мероприятие объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Здесь молодые представители творческого сообщества становятся соавторами не только в организации арт-пространства, но и в создании контента. Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Таврида Арт», «Таврида Народная», «Таврида Музыка», «Таврида Кино&Театр», «Таврида Танцы», «Таврида КВН», «Таврида Лайф», «Таврида Добро».