«Таврида танцы» собрала 200 танцоров и хореографов со всей России

Творческая резиденция «Таврида танцы», собравшая 200 танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России, завершила работу в Крыму. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщили организаторы мероприятия.

Руководитель «Тарвиды» Сергей Першин рассказал, что в этом году был испробован совершенно новый для проекта формат: участники сами планировали свою образовательную программу, сами выбирали подходящие для себя мастер-классы и развлечения.

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«Нам удалось собрать достаточно высоко мотивированную, профессиональную группу людей, которые прекрасно знают, чего хотят, и самоотверженно трудятся, достигая своих целей. И ещё — здесь заряженная атмосфера созидания и творчества. Такие результаты нашего эксперимента с форматом, конечно, впечатляют», — добавил Першин.

В рамках проекта танцоры провели уроки для крымчан и поздравили жителей Судака с Днем города, показав им специально подготовленные номера.

Кроме того, организаторы «Тавриды» провели грантовый конкурс среди участников. Общая сумма грантов составила 2 миллиона 750 тысяч рублей. Победителями стали танцоры и хореографы из Курской, Ярославской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурга и Москвы.

После танцевальной резиденции в Крым приедут художники, скульпторы и искусствоведы — с 18 по 28 сентября здесь пройдет «Таврида арт». А уже 30 сентября на «Тавриде лит» соберутся писатели, поэты и литературные критики.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. В 2019-м проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя форум, фестиваль творческих сообществ, а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция "Таврида"», окончание которого намечено на 2022 год. Организатор проекта — Центр развития культурных инициатив.

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