Стрит-арт фестиваль открылся в Калининграде

Стрит-арт фестиваль «kaliningrART» открылся в Калининграде. Проект получил грантовую поддержку — 700 тысяч рублей — на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Автор проекта Анна Степченко рассказала, что этим фестивалем она хочет повысить качество уличного искусства в родном городе. «Вместе с тем существует проблема вандализма и порчи облика города райтерами. Яркий тому пример — набережная Порта Калининграда. Я уверена, что проблему можно решить не путем запрета, а путем повышения квалификации и сознательности вовлеченных в стрит-арт искусство подростков и художников», — добавила она.

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В рамках фестиваля в городе пройдут лекции от приглашенных художников и других гостей на тему стрит-арта, мастер-классы, кинопоказы и другое. Кроме того, на время фестиваля набережная Порта превратится в стрит-арт галерею: 20 пролетов забора территории Калининградского вагоностроительного завода станут площадкой для творчества уличных художников. Все работы останутся в книге-сборнике местного стрит-арта, которая выйдет после мероприятия.

Грантовый конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и входит в открытую платформу «Россия — страна возможностей».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. В 2019-м проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя форум, фестиваль творческих сообществ, а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция "Таврида"», окончание которого намечено на 2022 год. Организатор проекта — Центр развития культурных инициатив.

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