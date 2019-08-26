Молодым творцам раздали гранты на 87 миллионов рублей

Участники фестиваля «Таврида-АРТ» получили гранты на общую сумму около 87 миллионов рублей, сообщает 26 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу форума.

Заявки на участие в конкурсе подали более 500 молодых деятелей культуры и искусств, в число победителей вошли 130 человек. Конкурсанты получили финансовую поддержку на проекты, связанные со съемками фильмов, организацией выставок, постановкой спектаклей.

Руководитель проекта «Таврида», гендиректор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин отметил, что форум обеспечивает «комплексное развитие и создание условий для молодых творцов».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019-м он расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя форум и фестиваль творческих сообществ. К 2022 году ожидается создание круглогодичного образовательного центра «Арт-резиденция "Таврида"».

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