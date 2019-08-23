В Крыму отреагировали на удаление подписи «Россия» с фото в The Guardian

Исправление подписи британского издания The Guardian к фотографии с крымского фестиваля «Таврида — АРТ», на которой изначально полуостров был указан как «Россия» — это пример давления западных антироссийских властей на СМИ и отсутствия свободы печати за рубежом. Об этом ТАСС сказал заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Они оказывают давление: если журналист написал "Крым. Россия", его обязательно поправят», — отметил он. По его словам, подобные ситуации будут происходить и дальше, пока на Западе не поменяется позиция правящих кругов в отношении России.

Член комитета по международным делам Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с агентством добавил, что случившееся с фотографией — это «оговорка по Фрейду». Он считает, что это положительное явление, и такими темпами со временем мир признает Крым российским.

The Guardian опубликовало материал с репортажными фото, сделанными 22 августа. Среди них был снимок с фестиваля «Таврида» в Крыму, подписанный как «Крым. Россия». Вскоре издание отредактировало подпись, оставив только «Крым».

Полуостров вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Украина, США и страны Евросоюза называют присоединение Крыма оккупацией. Российская сторона считает, что были соблюдены все нормы международного права.

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