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Крым захотели переименовать

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Глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать Республику Крым в республику Крым-Таврида, чтобы укрепить российский статус полуострова. Об этом сообщила «Российская газета».

Вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов поддержал инициативу, пишет издание. По его словам, такое предложение со стороны крымских греков означает, что они «смотрят в историческую глубину».

При этом позднее Шонус сказал РИА Новости, что общество пока не готово к переименованию республики. Он отметил, что авторы инициативы работают с историками и готовят документы.

Крымский полуостров назывался Тавридой до 20-х годов XX века. Современное название «Крым» получило распространение только после XIII века. Предположительно, его назвали в честь города Къырым — он стал резиденцией наместника хана Золотой Орды после захвата Северного Причерноморья монголами.

Ранее в Крыму завершил работу творческий фестиваль «Таврида танцы», собравший 200 танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России. Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. В 2019-м проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя форум, фестиваль творческих сообществ, а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция "Таврида"», окончание которого намечено на 2022 год

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