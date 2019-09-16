США предрекли возвращение Крыма Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» заявил, что Крым вернется в состав Украины.

По мнению Волкера, непризнание Крыма частью России западными странами в конечном итоге приведет к возвращению полуострова. В качестве примера представитель Госдепа привел страны Балтии, которые получили независимость в начале 1990-х. «Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в СССР», — сказал Волкер.

Также политик отметил важность единой позиции США и стран ЕС по вопросу возвращения Крыма. «Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины», — отметил он.

На вопрос, как скоро это произойдет, Волкер заявил, что это невозможно предсказать. «Главное, что мы приняли правильную позицию и придерживаемся ее», — добавил политик.

В конце августа Волкер предложил России вернуть Крым Украине в обмен на возвращение страны в «Большую семерку». «Я хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма», — сказал он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала полуостров, но Москва отвергает эти обвинения. В том же году страны ЕС и США ввели против России экономические санкции. Сперва их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.

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