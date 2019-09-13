Россия
 
Последние новости
На Украине объяснили невозможность объявить войну России
Стала известна дата ограничения «Северного потока»
Мать двоих детей похудела вдвое и изменилась до неузнаваемости
Чехия отчитала российского посла
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы
Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе
28-летний российский боксер умер на тренировке
Скачущие по скалам бараны заставили пользователей сети усомниться в гравитации
Российский военный спутник «Космос-2521» исчез
Новости партнеров

Назван способ воссоединить Крым с Украиной

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Цеков

Украина может снова оказаться в одном государстве с Крымом, если войдет в состав России. Прочие заявления Киева о «возвращении» полуострова — сказки. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости.

Он назвал предложенный им метод очень быстрым и реальным. «Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение», — подчеркнул Цеков.

По его мнению, украинские граждане давно поняли, что нет никаких вариантов возвращения Крыма в состав страны. При этом Украине неизбежно уготован путь интеграции с Россией.

Ранее 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его команды есть несколько идей, как вернуть Крым. Украинские власти будут бороться за возвращение полуострова «не только словами», пообещал политик.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала территорию полуострова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава Крыма пригласил Зеленского в гости
В Крыму предложили Зеленскому план признания полуострова российским
Зеленский назвал всех крымчан украинцами
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Глубоко травмированные, тревожные люди»

Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
15:54Сегодня

Россияне два года держали на привязи, били и прижигали зажигалкой ребенка

15:09Сегодня

Кремль оценил возможное возвращение назвавшей жителей бичами чиновницы на работу

14:35Сегодня

Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку

Россия00:0212 сентября

«Его органы и системы не готовы»

Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
14:19Сегодня

Кремль ответил на заявление Зеленского об антироссийских санкциях

13:46Сегодня

В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального

13:27Сегодня

Кремль допустил возможность еще одного обмена заключенными с Украиной

Россия14:4810 сентября

Двойная жизнь агента Смоленкова

Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
13:25Сегодня

Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских

12:42Сегодня

На Урале иностранным студентам пришлось ночевать на улице ради койки в общежитии

12:28Сегодня

В российской школе пюре готовили перфоратором

Россия
Россияне два года держали на привязи, били и прижигали зажигалкой ребенка
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Кремль оценил возможное возвращение назвавшей жителей бичами чиновницы на работу
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
Кремль ответил на заявление Зеленского об антироссийских санкциях
Все материалы
Мир
Шойгу позвал американцев на Курилы
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Президент Филиппин разрешил народу стрелять по коррупционерам
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
Названы условия вхождения Украины в НАТО
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
Стало известно о приказе Чавеса утопить США в кокаине
Все материалы
Бывший СССР
Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
На Украине объяснили невозможность объявить войну России
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
В Грузии убили пенсионера из России
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
Стали известны сроки закупки Украиной американских Javelin
Все материалы
Экономика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
В Германии пойдут на хитрость ради «Северного потока»
Михаил ХардиковБайкальский десант
Компания En+ Group провела экологическую акцию «360»
Британия запаслась шампанским в ожидании расставания с ЕС
Рублевские грядки
О юристе, ставшем картофелеводом
Россию призвали готовиться к нефтяному шоку
Все материалы
Силовые структуры
Российский пенсионер открыл огонь и ранил троих полицейских
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Костер из тонны конопли в Подмосковье попал на видео
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Хозяина банка «Югра» обвинили в растрате рекордных 283 миллиардов рублей
Дональд Трамп и Сергей ЛавровСША эвакуировали своего шпиона из России
Высокопоставленный чиновник передавал ЦРУ оборонные секреты
Российского школьника посадили за убийство друга на вечеринке
Все материалы
Наука и техника
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
Российский военный спутник «Космос-2521» исчез
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Раскрыта связанная с раком столетняя тайна
Контрольный в голову
Что творится в самом секретном здании США: обзор игры Control
Все материалы
Спорт
Повторившего рекорд Погребняка игрока признали лучшим в АПЛ в августе
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Теннисист Медведев назвал причину тренировок за рубежом
Охота на «сорок»
Главные интриги пятого тура АПЛ, на которых можно заработать
Призерка Олимпиады в Сочи продаст «подарок президента»
Хуан Мата«Я сразу почувствовал здесь дух победителей»
Они приехали в АПЛ чужаками, но стали легендами: истории Хуана Маты и Михаэля Баллака
Отсутствие женщин на семейном фото Нурмагомедова озадачило болельщиков
Все материалы
Культура
Налоговая поставила точку в вопросе о деньгах Киркорова
Фли и Курт Кобейн«Почему ты такой странный?»
Вечный аутсайдер, поэт-шизофреник, любимый певец Кобейна: умер Дэниел Джонстон
Раскрыт диагноз Анастасии Заворотнюк
Спотыкач, одиночество и самый тучный динозавр в мире
Лучшие детские книги сентября
У Заворотнюк начался отек мозга
ТиматиНе заказали, а подарил
Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак и Богомолов обвенчались
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Вышинский заявил о госпитализации
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Собчак назвали новой ведущей «Пусть говорят»
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД
Все материалы
Ценности
Женщина нашла применение свадебному платью в обычной жизни
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Раскрыта цена свадебных колец и браслетов Собчак и Богомолова
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Тело Бритни Спирс в купальнике восхитило поклонников
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Пэрис Хилтон нечаянно оголилась на вечеринке
Все материалы
Путешествия
Иностранцы стали чаще приезжать в Россию
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Мадуро объявил об открытии авиасообщения между Москвой и Каракасом
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Объяснен «самый странный маршрут» московского поезда
«Здесь над душой никто не стоит»
Как живет один из самых бедных и труднодоступных регионов России
Пассажир длительного авиарейса умер за несколько минут до посадки
Все материалы
Из жизни
Мать двоих детей похудела вдвое и изменилась до неузнаваемости
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Две жены избили мужа за желание обзавестись третьей
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Саудовская принцесса осуждена за похищение водопроводчика
«Гниение не мешает вкусу»
Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
Все материалы
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Франкфурт-2019: автомобили будущего
Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу
Премьеры Франкфурта 30, 40 и 50 лет назад
Несколько очень важных моделей, чей путь начался с подиумов автосалона во Франкфурте
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест
Раскрыты подробности о новом седане Cadillac CT4
Tesla Model S получит трехмоторную силовую установку
Все материалы
Дом
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Льготная ипотека на Дальнем Востоке обойдется России в миллиарды рублей
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Поселиться в советском доме предложили за 50 тысяч евро в месяц
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Выбраны регионы для создания научных центров по сельскому хозяйству
Оценено качество ремонта дорог в Сочи
Все материалы