США признали изоляцию России невозможной

США не могут изолировать или игнорировать Россию. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, пишет Politico.

«Мы не можем игнорировать Россию или перестать иметь с ними дело, но мы должны смотреть на вещи трезвым взглядом», — считает он. Парламентарий добавил, что это вопрос США обязательно нужно обсуждать с партнерами.

Рубио отметил, что не знает, почему именно сейчас американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос возвращения Москвы в «Большую семерку». По его словам, «поведение, из-за которого их [россиян] выгнали из G8, не изменилось».

Ранее в среду специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что России стоит вернуть Крым Украине для возобновления сотрудничества с G7.

О целесообразности участия России в «Группе семи» ранее заявил Трамп. По его словам, многие обсуждаемые на саммите вопросы касаются российской стороны, в частности, ситуация в Сирии. Американский лидер также заявил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на следующую встречу, которая пройдет в США в 2020 году. СМИ писали, что из-за разногласий по вопросу возвращения Москвы Трамп поссорился с лидерами стран-участниц.

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