Россия нашла доказательство изоляции США от остального мира

Посольство России в США отреагировало на слова представителя Демократической партии Криса Мерфи об изоляции Москвы после отказа ему в визе. Соответствующий пост появился в Twitter.

Дипломаты отметили, что если бы США на самом деле выступали за развитие межпарламентского сотрудничества, то они бы сами принимали россиян на Капитолийском холме. «Что касается глупости о том, что "Россия изолирует себя", которую по каким-то причинам высказал сенатор Мерфи, то наиболее адекватный ответ на это можно найти на карте, показывающей членов Межпарламентского союза — старейшего форума законодателей. Американская исключительность или самоизоляция?» — говорится в сообщении. В форуме принимают участие 179 стран без США.

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 27 августа 2019, 23:20

Мерфи отказали в визе 27 августа, он собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации американского Конгресса. До этого другой сенатор США, республиканец Рон Джонсон, также сказал, что ему было отказано в российской визе. В МИД России ответили, что политик за визой не обращался, хотя он находится в стоп-листе. Министерство назвало слова Джонсона «манипуляцией информацией» и обвинило в русофобии.

Межпарламентский союз (МПС) — международная организация, которая служит для координации действий парламентов мира. Членами союза являются 179 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

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