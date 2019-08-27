Посольство России отвергло заявление сенатора Джонсона об отказе в визе

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон не обращался в посольство России за визой. Об этом агентству РИА Новости сообщили в дипмиссии.

Дипломаты также уточнили, что политик не информировал о своих планах посетить Россию.

В посольстве посетовали на то, что Джонсон вновь начал беспочвенно обвинять Россию, и его слова говорят о том, что он готов не к диалогу, а к конфронтации. «В своей обычной русофобской манере он переиначивает российскую внешнюю политику и позволяет себе грубые высказывания», — резюмировали дипломаты.

Ранее 27 августа Рон Джонсон пожаловался, что Москва отказала ему во въездной визе. По его словам, он планировал посетить Россию, чтобы пообщаться с официальными российскими чиновниками, работающими в России американскими бизнесменами, представителями общественных организаций.

Ранее Джонсон предложил выделить 1 миллиард долларов на защиту Европы от российского влияния на энергетику. Он активно выступал против строительства газопровода «Северный поток-2», а также требовал более агрессивного реагирования на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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