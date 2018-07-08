Американский сенатор посетил Россию и разочаровался в санкциях

Президенту США Дональду Трампу и американским законодателям следует пересмотреть санкции против России и обратить внимание на российских олигархов. Об этом заявил сенатор Рон Джонсон, посетивший ранее с визитом Москву, сообщает Washington Examiner.

«Вы что-то делаете, и никто никогда не сидит и не анализирует: "Ну, это работает?"» — сказал Джонсон. По его словам, санкции против России работают не так хорошо, как хотелось бы американской стороне.

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При этом сенатор отметил что Россия планирует восстановить сферы своего влияния, и если кто-то не хочет этого допустить,то необходимо дать сильный отпор.

Группа сенаторов из США находилась с визитом в России с 30 июня по 5 июля. В декабре 2017 года сообщалось, что американские сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Бараско отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге, демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин. Они намеревались приехать в Москву в январе. В российском посольстве пояснили, что Шаин включена в черный список, созданный Москвой в ответ на американские санкции.

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