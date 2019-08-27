Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе

Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.

Мерфи заявил во вторник, 27 августа, что российские власти отказали ему в визе, необходимой для въезда в составе двухпартийной делегации американского Конгресса.

Накануне другой сенатор США, республиканец Рон Джонсон также сказал, что ему было отказано в российской визе. В МИД РФ ответили, что политик не обращался за документами, при этом он находится в стоп-листе. Министерство назвало слова Джонсона «манипуляцией информацией» и обвинило в русофобии.

В середине июля американский сенатор Джон Кеннеди, посетивший с визитом Россию, высказал мнение, что работать с российскими властями все равно что «иметь дело с мафией».

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