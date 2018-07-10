Сенатор из США побывал в России и сравнил ее с мафией

Американский сенатор Джон Кеннеди, недавно посетивший с визитом Россию, считает, что работать с властями страны — это как «иметь дело с мафией». Об этом сообщает Associated Press.

Законодатель рассказал журналистам, что встречи с официальными лицами периодически были очень нелепыми, а самая трудная оказалась с главой МИД Сергеем Лавровым. Кеннеди заявил, что дипломат — задира. «Мы, конечно, не называли друг друга невежественными шлюхами или как-то так, но все же обменялись резкими словечками», — отметил он.

По словам дипломата, в России нет политической философии: «это как говорить о политической философии мафии». «Их философия — это деньги и власть. Такова философия [российского президента Владимира] Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор», — полагает сенатор.

Материалы по теме Новая. Холодная. Твоя. Противостояние США и России перерастает в неявную войну

В то же время он считает, что никаких проблем для встречи российского президента с американским лидером Дональдом Трампом нет, хотя и никаких прорывов ожидать не стоит. «Нельзя доверять Путину, — убежден Кеннеди. — Думаю, лучшее, что мы можем сделать, — это попытаться сдержать его».

Сенатор добавил, что в России нет свободной прессы, очевиден разрыв между элитами и обычными гражданами и россияне «заслуживают лучшего».

Ранее сенатор Рон Джонсон, также посетивший Россию, разочаровался в санкциях. Он указал, что президенту США Дональду Трампу и американским законодателям следует пересмотреть введенные ограничительные меры и обратить внимание на российских олигархов.

Визит американских сенаторов длился с 30 июня до 5 июля. В ходе поездки они посетили Москву и Санкт-Петербург, встречались с российскими коллегами из Совета Федерации и Госдумы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!