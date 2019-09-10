Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса. Трансляцию его пресс-конференции ведет «Радио Свобода» на YouTube.

Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально. Он намерен жить в Киеве, куда уже прибыла его дочь.

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Также режиссеру задали вопрос, готов ли он приехать в Донбасс для операции по освобождению пленных, как это делала бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко, также отбывавшая заключение в России. «Как и в Крым — только на танках», — ответил он.

Ранее в сентябре о желании продолжать борьбу за возвращение Крыма Украине заявил крымский активист Владимир Балух, который был передан Киеву вместе с Сенцовым.

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги.

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