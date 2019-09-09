Освобожденный заключенный рассказал о желании бороться за украинский Крым

Переданный Украине Россией в рамках обмена крымский активист Владимир Балух пообещал продолжать борьбу за возвращение Крыма Украине на встрече с лидерами крымских татар. Об этом сообщает «РБК-Украина».

После своего возвращения на Украину Балух провел встречу с депутатом Верховной Рады Мустафой Джемилевым и главой Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России) Рефатом Чубаровым.

Балух во время встречи заявил о том, что и дальше будет бороться за передачу полуострова Украине. Чубаров после встречи отметил, что Балух полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за «деоккупацию Крыма».

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Обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными.

Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Он ожидался еще 30 августа, однако не состоялся по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово, и процедура обмена находится в стадии согласования.

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