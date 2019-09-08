На Украине объяснили невыдачу Нидерландам «ценного свидетеля» по делу MH17

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, почему свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах был передан России, а не Нидерландам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — сообщил Луценко.

При этом он уточнил, что Нидерланды смогут его судить заочно, так же, как и других четырех подозреваемых, с марта 2020 года.

По мнению Луценко, Россия будет использовать недовольство нидерландского общества в связи с передачей Цемаха для снятия санкций Евросоюза, которые были введены после катастрофы самолета рейса МН17.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов попытались предотвратить передачу Цемаха Москве. По словам главы МИД страны Стефа Блока, Украина задержала процесс обмена заключенными, чтобы дать возможность голландцам допросить свидетеля.

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Бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха задержали 4 июля в его доме. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», так как он проходил службу в городе Снежное, недалеко от которого был сбит самолет. Однако, по словам дочери Цемаха, он получил эту должность только в октябре, через три месяца после катастрофы, а власти ДНР заявляли, что у республики просто не было такого вооружения, которое позволяло бы сбить самолет.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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