«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха допросили перед отправкой в Россию. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».

Зеленский признался журналистам на взлетно-посадочной полосе аэропорта Борисполь на церемонии встречи вернувшихся из России украинцев, что Цемаха допросили не один раз. Он добавил, что не будет называть «фамилии европейских лидеров, с которыми проговорили время для всех следственных действий». «Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен», — добавил политик.

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О том, что Цемаха собираются обменять на Олега Сенцова, стало известно еще 5 сентября, когда бывшего военного отпустили из-под стражи. За два дня до этого голландская прокуратура направила Украине требование не выдавать мужчину России и попросила о возможности допросить его, а 5 сентября аналогичное обращение на имя президента Владимира Зеленского поступило от группы из 40 евродепутатов.

Бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха задержали 4 июля в его доме. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», так как он проходил службу в городе Снежное, недалеко от которого был сбит самолет. Однако, по словам дочери Цемаха, он получил эту должность только в октябре, через три месяца после катастрофы, а власти ДНР заявляли, что у республики просто не было такого вооружения, которое позволяло бы сбить самолет.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными.

Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Он ожидался еще 30 августа, однако тогда не произошел по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет по плану и процедура обмена находится в стадии согласования.

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