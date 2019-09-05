Зеленского попросили не выдавать России «ценного свидетеля» по делу «Боинга»

Евродепутаты написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом «Боинге» над Донбассом. Об этом сообщила на своем сайте инициатор — евродепутат от Нидерландов Кати Пири.

Отмечается, что Цемах имеет огромное значение для эффективного судебного преследования причастных к катастрофе стран. При этом в случае передачи мужчина может избежать судебного преследования со стороны Совместной следственной группы (JIT, ССГ), расследующей крушение.

«Это странная просьба со стороны России — просить об экстрадиции украинского гражданина. Это говорит о том, что российское правительство хочет предотвратить появление этого подозреваемого в суде», — считает Пири.

Под письмом подписались 40 парламентариев. Большинство из них из Нидерландов, однако поддержали их также представители Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Хорватии, Эстонии.

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Ранее стало известно, что Цемаха освободили из-под стражи на Украине: его выпустили под личное обязательство по решению Киевского апелляционного суда.

До этого прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать Цемаха в список пленных для обмена с Россией. Сообщалось, что украинца хотят допросить.

2 августа омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что власти республики включили мужчину в список пленных для обмена с Киевом.

Цемаха задержали 4 июля в его собственном доме по обвинению в терроризме. Киев связывает его с делом сбитого «Боинга», поскольку в год катастрофы он числился начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого был сбит лайнер. По словам дочери, новую должность он получил только в октябре, в то время как самолет разбился в июле. Власти ДНР также отрицают причастность военнослужащего к крушению «Боинга», поскольку в момент катастрофы в Снежном якобы не было системы ПВО.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. 19 июня JIT назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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