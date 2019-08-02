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ДНР включила в обмен пленными «ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга»

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Владимир Цемах

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) включила в список пленных для обмена с Киевом Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малазийском «Боинге». Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает РИА Новости.

«Господину Цемаху был продлен срок содержания под стражей (...). Я надеюсь, что мы его скоро увидим», — сказала она.

Ранее дочь задержанного Мария сообщала, что Киев неофициально уже отказался включать мужчину в обменные списки.

О задержании Цемаха в его собственной квартире на территории ДНР стало известно 4 июля. По словам его дочери, он был арестован по обвинению в терроризме, Киев связывает его с делом сбитого в 2014 году «Боинга», поскольку в том году он числился начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого и был сбит лайнер. Однако новую должность он получил только в октябре, а самолет разбился в июле, указала женщина.

Первый премьер-министр ДНР Александр Бородай исключил причастность Цемаха к катастрофе, поскольку тогда в Снежном не было системы ПВО. Глава республики Денис Пушилин заявил, что задержание военного является похищением, а цель украинской стороны — фальсификация доказательств вины ополчения.

19 июня совместная следственная группа назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, и был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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