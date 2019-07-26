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Украина отказалась обменивать «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»

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Владимир Цемах

Дочь похищенного украинскими спецслужбами бывшего командира подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха Мария заявила, что Киев не пойдет на освобождение ее отца. Об этом сообщают РИА Новости.

«Неофициальная информация от украинской стороны, что они его на обмен не хотят и не дадут. Я в этом была уверена еще раньше. Они заинтересованы в раскрутке темы крушения "Боинга"», — сообщила она.

О задержании 58-летнего Владимира Цемаха сообщил 4 июля его адвокат, а дочь уточнила, что отец арестован по обвинению в терроризме. Она связала заключение отца под стражу с тем, что в 2014 году он был начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого и был сбит «Боинг», но утверждает, что на момент гибели самолета Цемах был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го. Украинские СМИ в свою очередь писали, что Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о катастрофе. В то же время первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что мужчина не может быть связан с произошедшим, поскольку тогда в Снежном вообще не было противовоздушной обороны.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В причастности к крушению самолета международное следствие подозревает четырех человек, среди которых трое россиян и украинец. Обвинения будут предъявлены, в частности, бывшему министру обороны ДНР, отставному офицеру ФСБ России Игорю Гиркину, известному под фамилией Стрелков. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.

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